На Дніпропетровщині поранені 2 людей внаслідок російських атак, повідомили у ДСНС.
Із вечора російські війська майже 30 разів завдавали ударів по 5 районах області.
У Дніпрі поранений 64-річний чоловік. У місті пошкоджені підприємства, коледж, заклад культури та об’єкти інфраструктури. Рятувальники ліквідовують пожежі на місцях влучань.
У Криворізькому районі через обстріли постраждав 46-річний чоловік. Пошкоджене підприємство.
У Синельниківському районі під ударом опинилися дві громади: надзвичайники приборкали займання господарської споруди на території приватного домоволодіння.
У Павлоградському районі рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку та загоряння автомобілів.
У Нікопольському районі пошкоджені амбулаторія, ринок, навчальний заклад і багатоквартирний будинок.
- За вчорашній день російські війська більше як 30 разів обстрілювали громади Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих атак загинув чоловік, ще троє осіб, серед яких неповнолітня дівчина, дістали поранення.