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Із вечора росіяни 30 разів вдарили по Дніпровщині, є поранені

У Дніпрі пошкоджені підприємства, коледж, заклад культури та об’єкти інфраструктури.

Із вечора росіяни 30 разів вдарили по Дніпровщині, є поранені
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині поранені 2 людей внаслідок російських атак, повідомили у ДСНС. 

Із вечора російські війська майже 30 разів завдавали ударів по 5 районах області.

У Дніпрі поранений 64-річний чоловік. У місті пошкоджені підприємства, коледж, заклад культури та об’єкти інфраструктури. Рятувальники ліквідовують пожежі на місцях влучань.

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У Криворізькому районі через обстріли постраждав 46-річний чоловік. Пошкоджене підприємство.

У Синельниківському районі під ударом опинилися дві громади: надзвичайники приборкали займання господарської споруди на території приватного домоволодіння.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області

У Павлоградському районі рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку та загоряння автомобілів.

У Нікопольському районі пошкоджені амбулаторія, ринок, навчальний заклад і багатоквартирний будинок.

  • За вчорашній день російські війська більше як 30 разів обстрілювали громади Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих атак загинув чоловік, ще троє осіб, серед яких неповнолітня дівчина, дістали поранення.
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