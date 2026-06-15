У Дніпрі пошкоджені підприємства, коледж, заклад культури та об’єкти інфраструктури.

На Дніпропетровщині поранені 2 людей внаслідок російських атак, повідомили у ДСНС.

Із вечора російські війська майже 30 разів завдавали ударів по 5 районах області.

У Дніпрі поранений 64-річний чоловік. У місті пошкоджені підприємства, коледж, заклад культури та об’єкти інфраструктури. Рятувальники ліквідовують пожежі на місцях влучань.

Реклама

У Криворізькому районі через обстріли постраждав 46-річний чоловік. Пошкоджене підприємство.

У Синельниківському районі під ударом опинилися дві громади: надзвичайники приборкали займання господарської споруди на території приватного домоволодіння.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області

У Павлоградському районі рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку та загоряння автомобілів.

У Нікопольському районі пошкоджені амбулаторія, ринок, навчальний заклад і багатоквартирний будинок.