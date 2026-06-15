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У Херсоні чоловік наїхав на міну

Він отримав вибухову травму.

У Херсоні чоловік наїхав на міну
Фото: З відкритих джерел

Орієнтовно о 08:20 у Дніпровському районі Херсона чоловік наїхав на російську міну.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Внаслідок детонації 68-річний херсонець дістав вибухову травму. 

Постраждалий самостійно звернувся до лікарні і нині отримує необхідну меддопомогу. 

“Нагадуємо про три основні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102!”, – зазначили в адміністрації.

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