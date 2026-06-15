У Херсоні чоловік наїхав на міну

Орієнтовно о 08:20 у Дніпровському районі Херсона чоловік наїхав на російську міну.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Внаслідок детонації 68-річний херсонець дістав вибухову травму.

Постраждалий самостійно звернувся до лікарні і нині отримує необхідну меддопомогу.

“Нагадуємо про три основні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102!”, – зазначили в адміністрації.