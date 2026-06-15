У ДСНС повідомили імена рятувальників, які загинули у Харкові унаслідок атаки РФ

У ДСНС повідомили імена рятувальників, загиблих внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству у Харкові.

Загинули четверо працівників Шостої державної пожежно-рятувальної частини Харкова:

командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;

пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;

пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;

водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

“Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов'язок. Віддані присязі, мужні та незламні, вони назавжди залишаться в нашій пам’яті, пам’яті своїх побратимів, рідних, друзів і всіх українців”, – зазначив голова ДСНС України Андрій Даник.

Ще 9 людей отримали поранення.