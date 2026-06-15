У Дніпрі затримали банду, яка вибивала у юнака неіснуючий борг

До хлопця застосували еллектрошокер і завдали йому щонайменше 45 ударів металевою скакалкою.

У Дніпрі затримали групу осіб за вимагання неіснуючого боргу, повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом місцевим мешканцям повідомлено про підозру у вимаганні, поєднаному з насильством і погрозами (ч. 4 ст. 189 КК України).

За інформацією слідства, у жовтні 2025 року підозрювані, погрожуючи зброєю, силоміць посадили до автомобіля свого 20-річного знайомого, застосували до нього електрошокер та вивезли до гаража.

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Там вони вимагали 10 тис. доларів США за нібито викрадене майно, хоча жодного боргу потерпілий не мав. Один із підозрюваних жорстоко побив хлопця, завдавши йому не менше 45 ударів металевою скакалкою. Побиття тривало, поки потерпілий не почав втрачати свідомість.

Чоловіка облили холодною водою, відібрали ключі від автомобіля та відпустили, погрожуючи вбивством у разі звернення до правоохоронців.

У лютому та травні 2026 року підозрювані продовжили тиснути на потерпілого, застосовували насильство та змушували продати квартиру для погашення вигаданого боргу. Побоюючись за своє життя, він передав частину коштів і звернувся до правоохоронних органів.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено мобільні телефони, предмети, якими завдавали побоїв, а також речовини, схожі на наркотичні засоби. За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.