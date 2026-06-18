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БЕБ закрило вісім нелегальних АЗС на Дніпропетровщині

Також Бюро вилучило майно на 20 мільйонів гривень.

БЕБ закрило вісім нелегальних АЗС на Дніпропетровщині
нелегальні АЗС на Дніпропетровщині
Фото: БЕБ

На Дніпропетровщині викрили організовану групу, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва і збуту пального. 

Детективи Бюро економічної безпеки вилучили паливно-мастильні матеріали, сировину та обладнання на суму понад 20 млн грн, а також демонтували паливороздавальні колонки.

Слідчі з'ясували, що протягом цього року учасники групи використовували нафтобазу у Кривому Розі для незаконного виготовлення і зберігання пального без ліцензій і дозволів. Продукцію продавали за готівку через мережу АЗС. Для прикриття схеми фігуранти підробляли товарно-транспортні накладні, сертифікати якості й укладали фіктивні договори.

Під час розслідування детективи БЕБ провели понад 22 обшуки на виробництвах, нафтобазах, заправках, в автомобілях та за місцями проживання учасників схеми.

Правоохоронці вилучили понад 86 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів та сировини. Серед вилученого - понад 65 тисяч літрів бензину невідомого походження, понад 9 тисяч літрів дизельного пального, понад 12 тисяч літрів компонентів для виготовлення пального, а також спеціалізоване обладнання.

Також БЕБ припинило діяльність восьми автозаправних станцій, через які реалізовували фальсифікат.

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