На Дніпровщині з місцевого бюджету було сплачено 6,3 млн грн за конструкції, які не відповідають вимогам захисту та фактично не можуть виконувати функцію укриттів.

На Дніпропетровщині повідомлено про підозру колишній посадовиці освіти у справі про 6,3 млн грн за укриття, які не захищають під час обстрілів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У громаді Дніпропетровщини, яка регулярно зазнає ворожих атак, мали встановити чотири модульні укриття для дітей, працівників закладів освіти та місцевих жителів. Споруди розраховувалися на одночасне перебування до 200 осіб і мали забезпечувати безпеку під час обстрілів.

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Однак, за даними слідства, з місцевого бюджету було сплачено 6,3 млн грн за конструкції, які не відповідають вимогам захисту та фактично не можуть виконувати функцію укриттів.

У 2023 році відділ освіти, молоді та спорту однієї з громад Дніпропетровщини уклав договір на постачання та монтаж чотирьох захисних модульних укриттів у селищі Покровське. За умовами, вони мали бути заглиблені в ґрунт і укріплені бетоном, що є ключовою вимогою для їхньої захисної функції.

Однак тодішня начальниця відділу освіти не перевірила відповідність поставлених конструкцій умовам договору та підписала акти приймання-передачі. Після цього підряднику перерахували бюджетні кошти.

Експертиза засвідчила, що встановлені споруди не відповідають державним стандартам і не забезпечують належного рівня захисту.

Прокурори Синельниківської окружної прокуратури повідомили колишній посадовиці про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Вирішується питання щодо запобіжного заходу.