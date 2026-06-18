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Судитимуть експосадовицю освіти за укриття, які не захищають під час обстрілів

На Дніпровщині з місцевого бюджету було сплачено 6,3 млн грн за конструкції, які не відповідають вимогам захисту та фактично не можуть виконувати функцію укриттів.

Судитимуть експосадовицю освіти за укриття, які не захищають під час обстрілів
Тодішня начальниця відділу освіти не перевірила відповідність поставлених конструкцій умовам договору

На Дніпропетровщині повідомлено про підозру колишній посадовиці освіти у справі про 6,3 млн грн за укриття, які не захищають під час обстрілів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У громаді Дніпропетровщини, яка регулярно зазнає ворожих атак, мали встановити чотири модульні укриття для дітей, працівників закладів освіти та місцевих жителів. Споруди розраховувалися на одночасне перебування до 200 осіб і мали забезпечувати безпеку під час обстрілів.

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Однак, за даними слідства, з місцевого бюджету було сплачено 6,3 млн грн за конструкції, які не відповідають вимогам захисту та фактично не можуть виконувати функцію укриттів.

У 2023 році відділ освіти, молоді та спорту однієї з громад Дніпропетровщини уклав договір на постачання та монтаж чотирьох захисних модульних укриттів у селищі Покровське. За умовами, вони мали бути заглиблені в ґрунт і укріплені бетоном, що є ключовою вимогою для їхньої захисної функції.

Однак тодішня начальниця відділу освіти не перевірила відповідність поставлених конструкцій умовам договору та підписала акти приймання-передачі. Після цього підряднику перерахували бюджетні кошти.

Експертиза засвідчила, що встановлені споруди не відповідають державним стандартам і не забезпечують належного рівня захисту.

Прокурори Синельниківської окружної прокуратури повідомили колишній посадовиці про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Вирішується питання щодо запобіжного заходу.

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