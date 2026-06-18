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Головне за ніч та ранок четверга, 18 червня: ракети на Київ та Полтаву, майже 260 боєзіткнень, Москва у вогні

Нічна повітряна атака, 259 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном.

Головне за ніч та ранок четверга, 18 червня: ракети на Київ та Полтаву, майже 260 боєзіткнень, Москва у вогні
Ліквідація наслідків ворожого удару на Полтавщині
Фото: ДСНС України

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 259 боєзіткнень.

Найактивніший ворог на Покровському (34 штурмові дії) та Гуляйпільському (30 атак) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БпЛА.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1370 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 388 050 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Близько 1:25 ночі росіяни завдали балістичного удару по Україні з північного напряму. Ракети було спрямовано на Полтаву та Київ.

Повітряні Сили відзвітували про принаймні дві ракети на столицю. Працювала ППО.

У Полтавському районі під удар потрапили промислове і приватне підприємства. Пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю, одна людина отримала травми, розповів голова ОВА Віталій Дяківнич. Потерпілого госпіталізували.

У цьому ж районі БпЛА влучили у приватний будинок та обʼєкт енергетичної інфраструктури. Сталося відключення електроенергії.

Ушкодження є й на Київщині.

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Ворог завдав ударів по підприємству в Дніпрі, є поранені й загиблий.

Восьмеро потерпілих госпіталізовані.

Більше інформації – в новині.

Загалом уночі Росія атакувала Україну 7 "Іскандерами" і 239 безпілотниками.

Станом на 08:00 ППО збила 4 балістичні ракети і 212 ворожих дронів.

Докладніше – в новині.

Уночі російську столицю і Підмосков'я атакували дрони. У місті – численні пожежі.

У Москві декілька дронів влучили в НПЗ, повідомив мер Сергєй Собянін. Уламки впали на ТЦ "Садовод". Загалом місцева влада стверджує, що ППО збила понад 180 БпЛА над Москвою. Атака станом на ранок тривала.

Це вже третя ніч поспіль, коли безпілотники атакують Москву, захищену багатоешалоновою протиповітряною обороною.

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За інформацією Генштабу, внаслідок ударів по Московському НПЗ, розташованому в 15 км від Кремля, зафіксовано щонайменше 5 точок горіння.

Удару завдали Сили безпілотних систем, СБУ, ГУР, ССО і ракетна бригада.

Президент Зеленський назвав удар справедливою відповіддю за російські атаки проти українських міст.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном, який є формою мирної угоди для припинення війни на Близькому Сході.

Як пише BBC, остаточне погодження цього документа відбулося у французькому Версалі – там Трамп брав участь у званій вечері для учасників саміту країн "Великої сімки". Американці використали дистанційний формат, без прямої зустрічі лідерів двох країн, які є сторонами угоди.

Про зміст меморандуму – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 

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