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СБУ перехопила російський документ, який заперечує удар українських БПЛА по автобусу з громадянами Білорусі

У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА.

СБУ перехопила російський документ, який заперечує удар українських БПЛА по автобусу з громадянами Білорусі
Фото: З відкритих джерел

Служба безпеки України перехопила офіційний російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області РФ. 

Йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Государственного казенного учреждения Брянской области «Безопасный регион». Відповідний документ був здобутий у ході контррозвідувальних заходів СБУ. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА

Зокрема, у перехопленій довідці повідомляється, що:

  • так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПЛА в районі інциденту;
  • наявність дронів у повітряному просторі  не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;
  • крім цього, черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час. 
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Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф є спецоперацією російських спецслужб

СБУ звертає увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками рф. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені. 

Разом з тим, СБУ вкотре наголошує, що Україна та всі Сили безпеки та оборони нашої держави неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях.

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