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СБУ затримала коригувальницю червневих атак Росії по Дніпру

Після вербування та агентурного інструктажу жінка відстежувала локації і технічний стан оборонних компаній Дніпра, по яких ворог готував нову серію комбінованих ударів.

СБУ затримала коригувальницю червневих атак Росії по Дніпру
Фото: З відкритих джерел

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку-коригувальницю у Дніпрі. 

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Зловмисниця брала участь у наведенні ракетно-дронових атак рф по місту на початку червня цього року. 

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За матеріалами справи, завдання ворога виконувала місцева безробітна. До уваги російських спецслужбістів вона потрапила через свої прокремлівські коментарі в чатах Телеграм-каналів.

Після вербування та агентурного інструктажу жінка відстежувала локації і технічний стан оборонних компаній Дніпра, по яких ворог готував нову серію комбінованих ударів.

Під час розвідвилазок агентка фіксувала периметри відповідних об’єктів, фокусуючись на адмінбудівлях, промислових цехах і логістичних центрах потенційних «цілей».

Також зловмисниця відстежувала наслідки ворожих «прильотів» і звітувала про це куратору з рф для підготовки нових або коригування повторних ударів по Дніпру.

Співробітники СБУ задокументували шпигунську діяльність агентки і затримали її за місцем проживання.

Під час обшуку у неї виявлено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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