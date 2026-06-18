Генштаб: на Московському НПЗ після нинішньої атаки зафіксовано мінімум 5 точок горіння

Внаслідок українського удару по Московському нафтопереробному заводу зафіксовано щонайменше п'ять точок горіння. За попередньою інформацією Генштабу, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки і резервуарний парк.

Фото: Гештаб у Facebook Сили оборони вдарили по Московському НПЗ

Потужність цього НПЗ становить 12 млн тонн нафти на рік. Він задіяний в забезпеченні армії росіян.

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"Також у Ростовській області російської федерації уражено нафтобазу "Гуково". Зафіксовано влучання та пожежу на території об'єкта. Нафтобаза використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують функціонування військової та транспортної інфраструктури держави-агресора", – повідомили в ГШ.

Оборонці завдали ударів і по окупованій території України. Вони атакували автомобільний міст через Калку біля Гранітного Донецької області, залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі Роздольного на ТОТ АР Крим. Окупанти використовували ці об'єкти для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних військ.

Біля Соледара під удар потрапив командний пункт. Також вразили склади паливно-мастильних матеріалів противника в Маріуполі та П'ятипіллі Донецької області, а також склад матеріально-технічних засобів у районі Бойківського на Донеччині.

Крім того, за результатами дорозвідки раніше уражених об'єктів, задіяних в забезпеченні армії окупантів, підтверджено інші результати:

14 червня 2026 внаслідок удару по нафтоперекачувальній станції "Палкіно" в Ярославській області Росії підтверджено знищення семи резервуарів загальним об'ємом 95 тис. м³.

13 червня унаслідок удару по Котовському цеху підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області підтверджено пошкодження трьох резервуарів РВС-2000 та ділянки нафтопроводу.

13 червня в результаті атаки по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" у районі населеного пункту Волна Краснодарського краю підтверджено пошкодження п'яти вертикальних резервуарів типу РВСП-30000.

В СБУ повідомили, що Московський НПЗ розташований в 15 км від Кремля.

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"Повторні удари по Московському НПЗ свідчать, що українські безпілотники можуть системно вражати найважливіші стратегічні об'єкти ворога в самому серці рф. Кожна така атака змушує росію витрачати додаткові ресурси на ремонт, посилення протиповітряної оборони та перебудову логістики. СБУ й надалі проводитиме спецоперації, які виснажують економічний потенціал агресора та підвищують для росії ціну війни", – прокоментували в Службі безпеки, воїни якої брали участь в ударі.

Також по ворожому об'єкту відпрацювали Сили безпілотних систем, ССО, ГУР та ракетна бригада.

Удари по Московському НПЗ

Перше ураження Московського НПЗ відбулося 16 червня. Сили оборони вдарили дронами по підприємству, що забезпечує ворожу армію. Продукція підприємства – це понад 38% споживання столичного регіону в паливі, зокрема завод постачає авіапальне аеропортам "Домодедово", "Внуково", "Шереметьєво" та "Жуковський". Потужність підприємства у переробці – понад 12 млн тонн нафти на рік.

17 червня Москва також відбивала повітряну атаку, однак про влучання інформації не було. А в ніч та ранком 18 червня дрони пробили багаторівневий захист ППО російської столиці і завдали масованої атаки по НПЗ.

Президент назвав це справедливою відповіддю на російські удари по містах і громадах України і додав, що війну час завершувати, а для цього Росія має зробити дипломатичні кроки.