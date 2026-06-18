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​Уночі Росія атакувала Україну 7 "Іскандерами" і 239 безпілотниками

Станом на 08:00 ППО збила 4 балістичні ракети і 212 ворожих дронів. 

​Уночі Росія атакувала Україну 7 "Іскандерами" і 239 безпілотниками
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 18 червня Росія атакувала Україну 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської та Курської областей, а також 239 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. 

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 216 цілей - 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється. 

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