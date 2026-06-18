На Сумщині внаслідок атаки безпілотників загинув чоловік

Його тіло виявили на території домогосподарства.

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В Сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинув 56-річний цивільний чоловік.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Тіло загиблого виявили на території домогосподарства у приватному секторі на околиці міста.Також зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Усі обставини загибелі чоловіка з’ясовуються.

"Загроза зберігається. Вкрай важливо під час атаки ворожих БпЛА не перебувати просто неба. Перейдіть в укриття або залишайтеся у приміщенні подалі від вікон до відбою небезпеки", - зазначив Григоров.