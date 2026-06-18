На Сумщині внаслідок атаки безпілотників загинув чоловік

В Сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинув 56-річний цивільний чоловік.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Тіло загиблого виявили на території домогосподарства у приватному секторі на околиці міста.Також зафіксовано пошкодження житлового будинку.
Усі обставини загибелі чоловіка з’ясовуються.
"Загроза зберігається. Вкрай важливо під час атаки ворожих БпЛА не перебувати просто неба. Перейдіть в укриття або залишайтеся у приміщенні подалі від вікон до відбою небезпеки", - зазначив Григоров.