Понад 200 бойових зіткнень зафіксували на фронті від початку доби

На Покровському та Гуляйпільському напрямках відбулось найбільше ворожих атак.

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Від початку доби 17 червня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Окупанти здійснили 54 авіаційні удари, скинувши 173 керовані авіабомби. Крім того, залучили для ураження 6035 дронів-камікадзе та здійснили 2088 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 60 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік Покаляного, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 14 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне, Новомихайлівка, Новоселівка та у бік Дробишевого, Озерного, Шийківки, Лимана, Діброви. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 11 спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Родинське та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Муравка, Вільне, Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 44 окупанти, ще 15 – поранено; знищено три склади боєприпасів, один пункт управління БпЛА, сім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено один пункт управління БпЛА, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, чотири артилерійські системи, 34 укриття особового складу. Знищено або подавлено 310 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Олександрограда та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.