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Росіяни вдарили по території кінно-спортивної школи у Сумах: загинули коні

В цій школі проводили заняття для дітей.

Росіяни вдарили по території кінно-спортивної школи у Сумах: загинули коні

Російські війська вдарили по території кінно-спортивної школи у Сумах. Там проводили заняття для дітей.

Про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок ворожої атаки загинули троє коней.

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"Рятувальники працювали у частково зруйнованій будівлі: розбирали аварійні конструкції та демонтували великогабаритні плити перекриття", - йдеться в повідомленні.

З-під завалів фахівці ДСНС деблокували тіла тварин.

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