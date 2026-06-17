Росіяни вдарили по території кінно-спортивної школи у Сумах: загинули коні

Російські війська вдарили по території кінно-спортивної школи у Сумах. Там проводили заняття для дітей.
Про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок ворожої атаки загинули троє коней.
"Рятувальники працювали у частково зруйнованій будівлі: розбирали аварійні конструкції та демонтували великогабаритні плити перекриття", - йдеться в повідомленні.
З-під завалів фахівці ДСНС деблокували тіла тварин.
- Росія декілька разів атакували сортувальний центр Нової пошти в Сумах. Там перебували 13 000 посилок. Частина з них знищена або пошкоджена.