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Зеленський обговорив із прем’єром Індії розвиток промислових проєктів

Також лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин у різних сферах.

Зеленський обговорив із прем’єром Індії розвиток промислових проєктів
зустріч Володимира Зеленського і Нарендри Моді під час саміту G7
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Як ідеться на сайті глави держави, лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин у різних сферах, зокрема промислові та інші спільні проєкти, які Україна та Індія можуть реалізувати разом. 

Окрему увагу приділили роботі спільних підприємств та результатам, яких вже досягли.

Зеленський і Моді обмінялися думками щодо потенціалу такого взаємовигідного партнерства і погодилися, що його важливо розвивати.

Прем’єр-міністр Індії наголосив, що готовий оперативно розглянути всі пропозиції України. Лідери також домовилися, що їхні команди постійно перебуватимуть на зв'язку.

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