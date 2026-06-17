Також лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин у різних сферах.

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зустріч Володимира Зеленського і Нарендри Моді під час саміту G7

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Як ідеться на сайті глави держави, лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин у різних сферах, зокрема промислові та інші спільні проєкти, які Україна та Індія можуть реалізувати разом.

Окрему увагу приділили роботі спільних підприємств та результатам, яких вже досягли.

Зеленський і Моді обмінялися думками щодо потенціалу такого взаємовигідного партнерства і погодилися, що його важливо розвивати.

Прем’єр-міністр Індії наголосив, що готовий оперативно розглянути всі пропозиції України. Лідери також домовилися, що їхні команди постійно перебуватимуть на зв'язку.