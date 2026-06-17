Сенат США відхилив резолюцію, яка мала обмежити Трампа в нових ударах по Ірану

Навіть у разі проходження через обидві палати Конгресу резолюція, ймовірно, зіткнулася б із вето Трампа.

Сенат США відхилив резолюцію, яка мала заборонити президенту Дональду Трампу без дозволу Конгресу завдавати нових ударів по Ірану, повідомляє The Washington Post.

Процедурне голосування завершилося з результатом 48−47 — для просування документа не вистачило одного голосу.

Документ підтримали майже всі демократи, а також четверо республіканців — Сьюзан Коллінз, Білл Кессіді, Ліза Мурковскі та Ренд Пол. Водночас демократ Джон Феттерман виступив проти. Ще п’ятеро сенаторів були відсутні, зокрема Берні Сандерс, Джош Гоулі, Мітч Макконнелл, Корі Букер і Майкл Беннет.

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Видання зазначає, що голосування стало невдачею для демократів, які намагаються змусити Трампа остаточно завершити конфлікт з Іраном. За даними видання, у Сенаті ще можуть розглянути іншу резолюцію про воєнні повноваження, яку раніше вніс демократ Тім Кейн. Для її ухвалення демократам потрібно переконати щонайменше ще одного республіканця.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що нинішнє голосування було своєрідною перевіркою підтримки.

«Ми намагаємося переконати ще кількох республіканців проголосувати за резолюцію Кейна, щоб рухатися далі. Нам зараз бракує одного голосу», — сказав він.

Демократи посилаються на Резолюцію про воєнні повноваження 1973 року. Вона вимагає від президента вивести американські сили з конфлікту, який не санкціонував Конгрес, протягом 60 днів. За версією адміністрації Трампа, цей строк не був порушений, оскільки бойові дії нібито завершилися після припинення вогню у квітні.

Навіть у разі проходження через обидві палати Конгресу резолюція, ймовірно, зіткнулася б із вето Трампа. Для його подолання потрібні дві третини голосів у Палаті представників і Сенаті. Як зазначає WP, жодна резолюція про воєнні повноваження раніше не долала президентське вето.

Демократи заявляють, що продовжать домагатися голосувань, попри те що США та Іран готуються підписати у Швейцарії меморандум про взаєморозуміння і почати переговори щодо мирної угоди.