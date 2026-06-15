ЗМІ: США та Іран підписали меморандум про співпрацю: Ормузьку протоку відкриють

Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який визначає основні принципи майбутньої співпраці між двома країнами.

Документ підписали Президент США Дональд Трамп та Віцепрезидент США Джейді Венс. З боку Ірану угоду підписав спікер парламенту Ірану Мохаммед Галібаф, пише Суспільне з посиланням на два джерела.

За словами американських посадовців, меморандум створює рамкову основу для подальших переговорів і розвитку двосторонніх відносин, зокрема у сфері контролю за іранською ядерною програмою.

Реклама

Згідно з домовленостями, чим активніше Іран співпрацюватиме зі США щодо перевірки своєї ядерної діяльності та підтвердження відсутності намірів створення ядерної зброї, а також утримуватиметься від підтримки радикальних угруповань у регіоні, тим ширшими будуть можливості для його інтеграції у світову економіку. Це передбачає поетапне пом’якшення санкцій і поступові економічні кроки назустріч.

"Ми не збираємося укладати домовленості, які не готові оприлюднити. Водночас ми все ще перебуваємо на ранньому етапі побудови довіри. Ми готові поступово пом’якшувати санкції та робити невеликі кроки назустріч, якщо Іран також здійснюватиме невеликі кроки, що підтверджуватимуть його готовність виконувати взяті на себе зобов’язання", – заявив представник адміністрації США.

За його словами, на початковому етапі сторони можуть здійснювати обмежені взаємні поступки як механізм перевірки виконання домовленостей.

Другим ключовим елементом меморандуму стало рішення про початок процесу відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства та поступове скасування морських обмежень у регіоні.

Американська сторона заявила, що метою є створення довгострокового механізму, який унеможливить повторне блокування стратегічного морського маршруту.

"Мета полягає в тому, щоб створити механізм, який зробить неможливим повторне закриття протоки в майбутньому. Ми прагнемо реалізувати це так, щоб були враховані та захищені інтереси всіх сторін у регіоні", – зазначив представник адміністрації.

Водночас у США наголошують, що повне відновлення судноплавства не відбудеться одразу через необхідність розмінування окремих ділянок і різні оцінки ризиків з боку судноплавних компаній.

Очікується, що рух через Ормузьку протоку поступово зростатиме протягом найближчих тижнів.

У Вашингтоні також зазначають, що питання скорочення військової присутності в регіоні наразі не розглядається, однак така можливість передбачена в межах майбутньої остаточної угоди за умови виконання Іраном своїх зобов’язань.

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truthsocial, заявив, що всі домовленості між Вашингтоном і Тегераном уже остаточно погоджені.

Як повідомив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, офіційне підписання документа заплановане на 19 червня у Швейцарії.

В Ірані угоду представляють як перемогу Тегерана та поразку США та Ізраїлю. Угода включає припинення “військових операцій” у Лівані.