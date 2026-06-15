Вони діяли за вказівками російськомовного користувача месенджера Telegram під ніком El Money.

У Британії двох чоловіків визнали винними у змові з метою пошкодження майна, пов'язаного з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, пише Sky News.

22-річний українець Роман Лавринович та 27-річний громадянин Румунії Станіслав Карпюк, які проживають у Лондоні, були визнані винними після судового розгляду в Олд-Бейлі у справі про умисне пошкодження майна.

За даними суду, вони діяли за вказівками російськомовного користувача месенджера Telegram під ніком El Money.

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Справу розглянули після того, як у травні минулого року в північному Лондоні підпалили автомобіль Toyota RAV4, який раніше належав Кіру Стармеру.

Через кілька днів було підпалено ще два об’єкти нерухомості, зокрема будинок у північній частині Лондона, де проживала невістка прем’єр-міністра.

Лавриновича також визнали винним у пошкодженні двох об’єктів майна внаслідок пожеж, спричинених необережністю, що сталися 11 та 12 травня минулого року.

Співобвинуваченого у справі, третього фігуранта Петра Починка суд виправдав за звинуваченням у змові щодо пошкодження майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії.

У травні минулого року британські поліцейські заарештували 21-річного громадянина України та 26-річного чоловіка, ім'я якого не називається.