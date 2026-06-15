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Британія заборонить використання соцмереж дітьми віком до 16 років, – Стармер

Це одне з найсуворіших онлайн-обмежень у демократичному світі, яке є жорсткіше за межі, встановлені Австралією минулого року.

Британія заборонить використання соцмереж дітьми віком до 16 років, – Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Кір Стармер Великої Британії оголосив про “повну заборону” на використання соціальних мереж дітьми віком до 16 років.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це одне з найсуворіших онлайн-обмежень у демократичному світі, яке є жорсткіше за межі, встановлені Австралією минулого року.

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“Сьогодні я можу оголосити, що уряд заборонить доступ до соціальних мереж для всіх дітей віком до 16 років. Я не готовий йти на компроміс щодо безпеки та щастя наших дітей. Ось чому ця заборона має бути запроваджена, і саме тому ця заборона буде запроваджена”, – сказав Стармер на брифінгу для преси в понеділок вранці. 

Прем'єр-міністр підтвердив, що особам до 16 років буде заборонено користуватися всіма основними платформами соціальних мереж. Також запровадять “безпрецедентні у світі” заходи для обмеження безконтрольного спілкування дітей із незнайомцями в онлайн-іграх та на стрімінгових сервісах.

Закон мають прийняти до кінця року, а заборону запровадять навесні 2027 року, сказав Стармер. Для забезпечення дотримання обмежень буде використовуватися технологія перевірки віку. Для низки сервісів, як-от YouTube Kids та Google Classroom, зроблять винятки.

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