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Китай відреагував на удар по Києво-Печерській лаврі і закликав "усі сторони" до переговорів

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь також закликав "створити умови для політичного врегулювання конфлікту".

Китай відреагував на удар по Києво-Печерській лаврі і закликав "усі сторони" до переговорів
речник МЗС КНР Лінь Цзянь
Фото: x.com/MFA_China

Китай відреагував на черговий масований обстріл російськими військовими столиці України й атаки на Києво-Печерську лавру, заявив про підтримку мирних переговорів та закликав "усі сторони" створити умови для політичного врегулювання конфлікту.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Укрінформ.

"У питанні «української кризи» (так у КНР офіційно називають російську війну проти України, – ред.) позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою. Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту", - наголосив дипломат.

Раніше європейські міністри закордонних справ засудили удар Росії по Києво-Печерській лаврі, назвавши його воєнним злочином і доказом того, що Росія не має жодних "червоних ліній".

  • Пекін декларує нейтралітет щодо російсько-української війни та уникає визначення агресора і жертви. На другому році великої війни в Україні китайська влада спробувала виступити посередником між Києвом та Москвою, проте у Пекіні дійшли висновку, що сподівання на порозуміння між воюючими сторонами марні.
  • Тоді китайська сторона відмовилась від практичних зусиль і виступає з декларативними заявами про необхідність деескалації і переговорів для врегулювання конфлікту, які Росія, найближчий союзник Китаю, ігнорує.
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