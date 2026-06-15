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Нідерланди передали ВМС України ще один протимінний корабель

Корабель назвали "Генічеськ" - на честь однойменного тральщика, який був потоплений під час виконання завдання. 

Нідерланди передали ВМС України ще один протимінний корабель
протимінний корабель "Генічеськ"
Фото: Генштаб ЗСУ

Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерланди.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У межах Коаліції морських спроможностей нідерландські партнери передали Військово-Морським Силам ЗС України шукач мін класу Alkmaar", - йдеться в повідомленні.

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Корабель назвали на честь однойменного рейдового тральщика, який був потоплений під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу.

"Генічеськ" посилить наші спроможності у протимінній боротьбі – пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Після його передачі у складі ВМС вже п'ять протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів", а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу Alkmaar "Мелітополь" та "Маріуполь".

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський анонсував посилення спроможностей корабельно-катерного складу для протидії ворогу.

Фото: ВМС ЗСУ

Фото: ВМС ЗСУ

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