До Києва з візитом прибула президентка Європейського комітету регіонів Тютто

У неї запланована низка зустрічей та заходів, присвячених відновленню України.

До Києва з візитом прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

У межах візиту запланована низка зустрічей та заходів, присвячених відновленню України, розвитку громад та посиленню співпраці між українськими й європейськими регіонами та підтримці.

Зокрема, Тютто проведе двосторонні зустрічі з представниками українського уряду, зокрема з віцепрем’єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою.

Вони обговорять підтримку українських громад, розвиток партнерств між муніципалітетами України та ЄС, а також - подальшу співпрацю у сфері відновлення та європейської інтеграції.