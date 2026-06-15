До Києва з візитом прибула президентка Європейського комітету регіонів Тютто

До Києва з візитом прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.
У межах візиту запланована низка зустрічей та заходів, присвячених відновленню України, розвитку громад та посиленню співпраці між українськими й європейськими регіонами та підтримці.
Зокрема, Тютто проведе двосторонні зустрічі з представниками українського уряду, зокрема з віцепрем’єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою.
Вони обговорять підтримку українських громад, розвиток партнерств між муніципалітетами України та ЄС, а також - подальшу співпрацю у сфері відновлення та європейської інтеграції.