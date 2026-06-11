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Президент Фінляндії відмовився від ролі представника Європи у переговорах з Путіним

Александр Стубб хоче, щоб діалог з Кремлем розпочався, але не має наміру сам його вести.

Президент Фінляндії відмовився від ролі представника Європи у переговорах з Путіним
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не буде виконувати роль переговорника від об'єднаної Європи щодо урегулювання російсько-української війни.

Як пише "Українська правда", фінський лідер раніше стверджував, що Євросоюз має ініціювати діалог з російським диктатором Путіним. На тлі цих слів в Україні називали саме Стубба вдалим кандидатом для ведення перемовин з Кремлем завдяки його дипломатичному досвіду, який проявив себе у знаходженні спільної мови з президентом США Дональдом Трампом.

Проте сам президент Фінляндії вирішив, що не претендуватиме на роль представника Європи, адже вважає доречним, щоб переговорами займалися найбільші та найсильніші держави Старого світу - Німеччина, Франція та Велика Британія. Водночас він готовий надати "євротрійці" кулуарну допомогу.

На думку Стубба, час говорити з Путіним настав завдяки тому, що Україна перебуває у сильній позиції в економічному, військовому та політичному плані.

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