Генштаб: 196 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

В напрямку Покровська ситуація залишається найважчою, там окупанти атакували 37 разів.

196 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби 10 червня.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни здійснили 103 авіаційні удари, скинули 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучили для ураження 5614 дронів-камікадзе та здійснили 2123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

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Одне бойове зіткнення відбулося на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням однієї керованої авіаційної бомби та здійснив 73 обстріли, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував рубежі наших підрозділів в районі Стариці та в напрямку Охрімівки, Кіндрашівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував наші позиції в напрямку населеного пункту Куп’янськ Вузловий.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в напрямку Лиману та Озерного, ще два боєзіткнення тривають.

Сили оборони успішно зупинили 12 спроб загарбників йти вперед на Слов’янському напрямку поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій у районі населеного пункту Часового Яру.

Сім атак відбивали наші захисники на Костянтинівському напрямку поблизу Плещіївки, Іванопілля та в напрямку Костянтинівки, Вільного.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах Родинського, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного та в напрямку Ганнівки, Білицького, Олександрівки, Шевченко, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки.

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За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 48 окупантів та 9 – поранено; знищено танк, три одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога, одну артилерійську систему та три укриття противника. Пошкоджено танк, сім артилерійських систем, одну одиницю автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та 86 укриттів загарбників. Знищено або подавлено 248 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки поблизу Зеленого Гаю та Тернового.

Відбулося 20 атак окупантів на Гуляйпільському напрямку в районах Рибного, Прилук, Залізничного, Чарівного та в напрямку Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки.

Три рази штурмував ворог позиції наших захисників на Оріхівському напрямку в районі Степногірська та в напрямку Нової Токмачки, Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку сьогодні противник здійснив одну марну спробу прорвати нашу оборону в районі о. Білогрудого.

На інших напрямках змін в обстановці наразі не відбувається, спроб ворожого просування не зафіксовано.