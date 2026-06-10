Держатомрегулювання оприлюднило подробиці російських атак на ЗАЕС і сховище відпрацьованого ядерного палива

Російські атаки на українські ядерні об'єкти вимагають створення нових міжнародних правил, які допоможуть карати країну-агресора за ядерний шантаж.

Про це заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час онлайн-зустрічі з керівниками провідних ядерних регуляторів світу та представниками Єврокомісії.

Коріков розповів партнерам про наслідки удару російського безпілотника по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива, який стався 7 червня. Внаслідок цієї атаки зайнялася пожежа, а також зазнали пошкоджень.

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«Основна мета російської атаки – перешкодити Україні застосовувати сучасну незалежну систему безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом, що в свою чергу загрожує забезпеченню безпечної експлуатації АЕС та виконанню Україною своїх міжнародних зобов’язань. Також зазнала пошкоджень офісна будівля на майданчику Централізованого сховища, яка періодично використовувалася для роботи інспекторів МАГАТЕ під час виконання ними функцій у рамках Угоди про гарантії нерозповсюдження між Україною та МАГАТЕ», - розповів керівник Держатомрегулювання.

Коріков поскаржився також, що окупанти постійно влаштовують провокації на Запорізькій АЕС, щоб звинуватити в них Україну.

«Нещодавня і найсерйозніша з них — дронова атака на турбінний зал енергоблоку № 6. Нагадаю, що російські окупанти вже неодноразово влаштовували різноманітні «шоу» з БпЛА, ракетами, намагаючись звинуватити Україну в атаках на ЗАЕС. Однак всі ці намагання не мали успіху та не отримали жодних підтверджень», - розповів посадовець.

Голова Держатомрегулювання показав партнерам нові фото- та відеодокази мілітаризації росіянами Запорізької АЕС. На кадрах видно присутність російських військових та їхньої бойової техніки прямо на промисловому майданчику станції.

Іноземні партнери (серед яких представники США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції та інших країн) підтримали Україну і пообіцяли передати цю інформацію своїм урядам та МАГАТЕ, щоб посилити допомогу Україні та знайти нові важелі впливу на РФ.