В четвер у більшості областей України знову прогнозують дощі

В четвер, 11 червня, в більшості областей України очікуються дощі та місцями грози.
Як повідомляє Український гідрометцентр, на заході і південному сході короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. На решті території опадів не передбачається.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 13-18°; вдень 23-28°, на крайньому заході країни 18-23°.
На Київщині та в Києві опадів не прогнозується.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.