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В четвер у більшості областей України знову прогнозують дощі

Максимальна денна температура повітря +28°.

В четвер у більшості областей України знову прогнозують дощі
Фото: Український гідрометцентр у Facebook

В четвер, 11 червня, в більшості областей України очікуються дощі та місцями грози.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на заході і південному сході короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. На решті території опадів не передбачається.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі 13-18°; вдень 23-28°, на крайньому заході країни 18-23°. 

На Київщині та в Києві опадів не прогнозується.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

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