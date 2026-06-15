Оборонний сектор, тіньовий флот і пропагандисти: ЄС запровадив нові санкції проти Росії

ЄС продовжив дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя ще на рік.

Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Під санкції пострапили російського ВПК, тіньовий флот, енергетичний сектор і пропагандисти Кремля.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Нові обмеження охоплюють загалом 34 фізичні особи та 47 юридичних осіб. Обмеженні мають на меті ще більше послабити російський військово-промисловий комплекс, обмежити доходи РФ завдяки "тіньовому флоту", а також протидіяти дезінформації та гібридним загрозам.

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"Ми схвалили черговий пакет санкцій, щоб посилити тиск на Росію з метою припинення війни. Ці заходи вдаряють по серцю російського військово-промислового комплексу, її тіньовому флоту та мережах, які живлять гібридні атаки Москви проти Європи… Кожен захід звужує простір для маневру Росії", – наголосила Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Окрему увагу в новому пакеті приділено компаніям і структурам, які постачають Росії військову продукцію, зокрема БпЛА та інше озброєння.

Під обмеження потрапили також організації, пов’язані з розвитком військових технологій у РФ та окремі компанії з третіх країн.

Під санкції ЄС потрапили судноплавні та логістичні компанії, пов’язані з транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів в обхід санкцій. До списку також потрапили оператори з Росії, Туреччини, ОАЕ, Ліберії, Азербайджану та Гонконгу, які брали участь у схемах експорту енергоносіїв.

ЄС розширив санкційні списки через російські гібридні дії, включно з поширенням пропаганди та дезінформації, спрямованої на виправдання війни проти України. До переліку потрапили російські публічні діячі, журналісти та медійники.

Також ЄС запровадив обмеження проти представників релігійних та громадських структур РФ.

Продовжено дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя, до 23 червня 2027 року.