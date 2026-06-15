ЦПД: у мережі поширюють фейкове фото про "рекламну кампанію" в Мумбаї із закликом переїжджати до України

У мережі поширюють фейкове фото про "рекламну кампанію" в Мумбаї

У соцмережах поширюється підроблене зображення рекламного плаката, нібито розміщеного в індійському місті Мумбай із закликом переїжджати до України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На фейковому фото зображено дівчину в українському національному вбранні та текст із нібито закликом до громадян Індії шукати роботу в Україні, переїжджати для створення сім’ї та будувати майбутнє в державі.

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У ЦПД наголошують, що це зображення є сфальсифікованим і створеним за допомогою графічних редакторів та інструментів штучного інтелекту. Жодних подібних рекламних кампаній в Індії не проводилося.

Фахівці зазначають, що цей вкид є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на поширення дезінформації та формування негативних суспільних настроїв. Зокрема, подібні фейки раніше неодноразово фіксувалися у межах антимігрантських інформаційних операцій.

У ЦПД нагадують, що офіційна статистика не підтверджує поширені твердження про нібито масове залучення іноземних працівників до України. За перші чотири місяці 2026 року було видано близько 3,2 тис. дозволів на працевлаштування іноземців, що суттєво менше довоєнних показників.

Мета подібних інформаційних вкидів – посилення ксенофобських настроїв, поширення страхів щодо "заміщення населення" та дестабілізація суспільства, наголошують у ЦПД.