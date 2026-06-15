ЄС запровадив санкції проти шести осіб за спроби дестабілізації Молдови

Рада ЄС запровадила санкції проти шести осіб, які відповідальні за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Республіки Молдова.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Під санкції потрапили члени організацій-правонаступниць забороненої політичної партії "Шор", а також близькі соратники Ілана Шора, який уже перебуває у санкційному списку ЄС.

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Вони були залучені до фінансованих Росією операцій, спрямованих на зрив парламентських виборів у Молдові у вересні 2025 року через схеми підкупу виборців і дезінформаційні кампанії.

Деякі з підсанкційних осіб також пов’язані з неурядовою організацією "Євразія" (Evrazia), що базується в Росії та вже внесена до санкційного списку ЄС. Через неї організовувалися вербування, навчання, поширення пропаганди та робота мереж впливу "на місцях".

До санкційного списку, зокрема, увійшла лідерка партії "Серце Молдови" Ірина Влах. Саме вона відігравала активну роль в організації платного передвиборчого мітингу в липні 2025 року, під час якого імітувалася громадська підтримка політичного блоку.

Також вона неодноразово відвідувала Москву напередодні виборів та зустрічалася з російськими посадовцями для координації кампанії.

Серед інших підсанкційних осіб – Антон Трегуб, якого ЄС називає російським куратором партії "Велика Молдова", що координував виборчу кампанію та заохочував хабарництво і корупцію. Цю політичну силу раніше відсторонили від участі у виборах через незаконне фінансування та підкуп виборців.

Також до списку внесено громадянина РФ Антона Усова. За даними ЄС, він був залучений до впливу на церковні структури, координував інформаційні кампанії та інструктував священників щодо політичних уподобань парафіян, а також сприяв збору персональних даних під час релігійних заходів.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в’їзд або транзит через територію держав-членів ЄС.

Загалом під санкціями ЄС вже 29 фізичних та 5 юридичних осіб, причетних до дестабілізації Молдови.