ЗМІ: Трамп хоче "виміняти" в ЄС підтримку України на розмінування Ормузької протоки

Тиск на Росію залежатиме від бажання союзників допомогти США на Близькому Сході.

За інформацією видання Politico, президент США Дональд Трамп під час саміту "Великої сімки" озвучив європейським лідерам проєкт "обміну" твердої позиції щодо України на допомогу в реалізації угоди з Іраном.

Республіканець нібито згоден підтримувати нашу державу і посилювати тиск на Росію за умови того, що союзники надішлють свої сили на Близький Схід для розмінування Ормузької протоки.

Трамп вже встиг заявити, що США готові повернутися до дії нафтових санкцій проти РФ, які призупинялися на час енергетичної кризи через війну з Іраном.

Загалом європейські лідери пристали на пропозицію президента Сполучених Штатів, але з умовою, що кораблі в Ормуз будуть спрямовані лише за офіційним запитом Вашингтона і згоди Оману й Ірану.