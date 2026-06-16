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Бескрестнов: росіяни використовують новий тип ударних безпілотників

Флеш зазначив, що це "дешевий примітивний реактивний дрон".

Бескрестнов: росіяни використовують новий тип ударних безпілотників
Фото: Сергій Флеш у Facebook

Росіяни атакують південь України новим ударним безпілотником.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За словами Флеша, за концепцією - це дешевий та примітивний реактивний дрон.

Аналогове відео на частоті 3,3 ГГц. Дальність польоту до 100 кілометрів, проте наразі фіксуються удари на відстані 30–40 км від лінії фронту.

Його швидкість — 260 км/год, з розгонами до 300 км/год, а бойова частина — приблизно 4–5 кг. 

"Прошу всіх звернути увагу на формат відео та фіксувати такі випадки. Також шукаємо цілий трофей для розуміння роботи систем наведення та керування. Противник намагається застосовувати дешеві реактивні БПЛА як контрзахід проти зенітних дронів та МВГ", - зазначив Флеш.

  • Росіяни почали застосовувати дрони "Молнія" на нових частотах, які не завжди бачать детектори.
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