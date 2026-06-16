На Хмельниччині розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М ПС ЗСУ

Близько 19-ї години 16 червня на Хмельниччині сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Члени екіпажу - льотчик та штурман - загинули.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху", - заявили в Повітряних Силах.

На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає.

Причини та обставини катастрофи встановлюються.