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На Хмельниччині розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М ПС ЗСУ

Льотчик та штурман загинули.

На Хмельниччині розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М ПС ЗСУ
Ілюстративне фото
Фото: DW

Близько 19-ї години 16 червня на Хмельниччині сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Члени екіпажу - льотчик та штурман -  загинули. 

"Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху", - заявили в Повітряних Силах.  

На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає.

Причини та обставини катастрофи встановлюються.

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