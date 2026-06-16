На Житомирщині ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві на території природного заповідника "Древлянський", що виникла внаслідок російських атак
Про це повідомили в ДСНС України.
Через сильні пориви вітру займання поширилося на площу близько 25 га.
"Аби не допустити його подальше розповсюдження, рятувальники здійснювали гасіння по крайці зі східної та південної сторін осередку", - зазначили в ДСНС.
Одночасно з вогнеборцями, працівники лісоохоронного підприємства облаштовували внутрішню паралельну мінералізовану смугу для обмеження поширення вогню. Для розвідки та моніторингу ситуації залучали і безпілотники.
Гасіння пожежі тривало 4 доби. Були залучені близько 40 рятувальників ДСНС та працівників лісоохоронного підприємства, а також 10 одиниць техніки.