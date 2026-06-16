Через «Армія+» на повернення із СЗЧ уже подалися майже 200 військових

В Україні запрацював механізм швидкого повернення військовослужбовців із СЗЧ (самовільного залишення частини) через мобільний застосунок «Армія+».

За перші кілька днів роботи сервісу через нього було подано вже майже 200 рапортів, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Зі згаданої кількості рапортів 51 уже офіційно погоджені — ці військовослужбовці отримали можливість продовжити службу. Процедура побудована за принципом fast track (прискореного треку) і, як пояснив Федоров, має такі особливості:

свобода вибору: військовий може самостійно обрати нове місце служби зі списку найефективніших підрозділів Сил оборони;онлайн-подача: весь процес оформлення рапорту відбувається дистанційно в застосунку;супровід: держава забезпечує підтримку та координацію військовослужбовця на кожному етапі повернення до лав ЗСУ.

Скористатися механізмом спрощеного повернення через застосунок можуть лише ті військовослужбовці, чиє самовільне залишення частини було офіційно зафіксоване до 12 червня 2026 року. Можливість подати такий рапорт онлайн відкрита до 20 вересня 2026 року.