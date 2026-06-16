Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
ГоловнаСуспільствоВійна

Канада запроваджує нові санкції проти «тіньового флоту» та оборонки РФ

Загалом пакет санкцій охоплює 162 об'єкти, серед яких фізичні особи, компанії і морські судна.

Канада запроваджує нові санкції проти «тіньового флоту» та оборонки РФ
прем'єр-міністр Канади Марк Карні
Фото: EPA/UPG

На саміті лідерів G7 у Франції прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про запровадження нового масштабного пакета санкцій проти Росії. 

Про це йдеться на сайті прем’єр-міністра Канади.

Обмеження спрямовані на те, щоб посилити тиск на РФ для примусу до переговорів та підтримати Україну у критичний момент війни, підкреслив Карні.

Новий санкційний пакет охоплює:

  • російський «тіньовий флот» і судна: обмеження закривають можливості для обходу міжнародних правил транспортування;
  • енергетичні доходи: санкції обмежують фінансові надходження від продажу російських енергоносіїв;
  • оборонно-промисловий комплекс: заходи спрямовані на блокування логістики та виробництва зброї у РФ;
  • суб'єкти дезінформації: під обмеження потрапили структури та особи, які поширюють російську пропаганду.

Загалом пакет санкцій охоплює 162 об'єкти, серед яких фізичні особи, компанії та морські судна.

Карні наголосив, що Канада послідовно посилює економічний тиск на Росію. Лише протягом цього року країна вже запровадила санкції проти понад 3 400 фізичних і юридичних осіб, а також понад 600 суден.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies