Головне за ніч та ранок вівторка, 16 червня: майже 230 боєзіткнень, обстріл Балаклії, пожежа на НПЗ в Москві

Нічна повітряна атака , 228 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, саміт "Великої сімки" в Евіані.

Президент Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у саміті "Великої сімки" в Евіані.

Після короткої зустрічі "на ногах" із президентом Франції Еммануелєм Макроном Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні "G7 - Україна", повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

Далі заплановані двосторонні зустрічі із учасниками саміту: Федеральним канцлером Німеччини, премʼєр-міністром Канади, директоркою-роспорядницею МВФ і премʼєр-міністром Великої Британії.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 228 боєзіткнень.

Ворог найбільш активний на Покровському, Гуляйпільському і Лиманському напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1230 російських окупантів і 7 ворожих ППО. Росія вже втратила в Україні близько 1 385 420 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Унаслідок ворожого обстрілу міста Балаклія Харківської області зафіксовано влучання у приватний сектор поблизу багатоквартирних житлових будинків та цивільного підприємства.

За попередньою інформацією, чотирьох постраждалих госпіталізовано до лікарні. Ще двом людям медики надали допомогу на місці події.

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Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також додав, що внаслідок обстрілу постраждали 8 людей, серед яких 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.

У ніч на 16 червня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, а також 132 ударним безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 114 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявила, що російський обстріл Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти людяності, проти християнства, проти духовної, історичної та культурної спадщини України.

"Ці злочини здійснює Російська Федерація, яка має зобов’язання члена ООН, є членом ЮНЕСКО і яка, користуючись браком політичної волі в міжнародних інституціях та недостатньою рішучістю демократичних країн, цинічно продовжує терористичні атаки проти українських міст, чинить все нові й нові акти геноциду українського народу", – йдеться в заяві ВРЦіРО.

Рада Церков вчергове закликала уряди демократичних країн посилити санкційний тиск на РФ, російських політиків, бізнесменів, журналістів та російських релігійних діячів, які є співучасниками триваючих злочинів проти людяності в Україні.

Сьогодні вранці в районі Капотня в Москві спалахнула пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі столиці після масованої атаки дронів, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Telegram-канали, які публікують відео моменту прильоту.

Мер Москви Сергій Собянін зазначив, що "одним із БпЛА пошкоджений об’єкт Московського НПЗ у Капотні". Постраждалих, за його словами, немає. Він також заявив, про "десятки безпілотників" начебто збитих протягом ночі. Також уночі були закриті московські аеропорти.

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Видання Telegraph стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може застосувати до врегулювання російсько-української війни той самий підхід, який визначив підсумки дипломатії між США та Іраном.

Йдеться про нав'язування Україні "миру", під яким насправді приховується низка поступок. Хоча Трамп упродовж всієї операції проти Ірану стверджував, що США мають колосальну перевагу і виграють, підсумковий документ чимало експертів вважають дипломатичною перемогою ісламської республіки, адже він фактично повторює "ядерний договір" часів Барака Обами, який Трампа так палко критикував на публіку.

Подробиці – в новині.

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