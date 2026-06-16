Також після атаки 14 червня триває пожежа на території установи "Комбінат Темп" у Рибінську.

У ніч на 16 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Московський нафтопереробний завод. За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. Зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Московський НПЗ задіяний у забезпеченні армії окупантів. Продукція підприємства - це понад 38% споживання столичного регіону в паливі, зокрема завод постачає авіапальне аеропортам "Домодедово", "Внуково", "Шереметьєво" та "Жуковський". Потужність підприємства у переробці - понад 12 млн тонн нафти на рік.

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Окрім НПЗ, у Донецькій області уражено командно-спостережні пункти росіян у районах Багатиря, Великої Новосілки та Сіверська. Також уражено польовий артилерійський склад противника в районі Кременівки, склади матеріально-технічних засобів окупантів у Донецьку та склад БпЛА у Маріуполі.

Українські воїни били також по зосередженню особового складу ворога в районі Івановського Брянської області РФ.

Підтверджено влучання в підприємство військово-промислового комплексу окупантів АТ "Центральне конструкторське бюро апаратобудування" поблизу міста Тула. Бюро спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Там пошкоджено будівлю та несучу конструкцію складального цеху.

Крім того, станом на 06:00 16 червня, триває пожежа на території федеральної державної установи "Комбінат Темп" у Рибінську Ярославської області РФ. Ураження було здійснено 14 червня.

Президент Володимир Зеленський прокоментував результати роботи Сил оборони і подякував захисникам.

"Українську далекобійність цього разу відчули в Московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу", - написав він у Telegram.

Зеленський наголосив, що це - справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни.