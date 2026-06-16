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На Кіровоградщині росіяни атакували дронами тваринницький комплекс і вбили понад 20 голів рогатої худоби

Наслідки удару уточнюються. 

На Кіровоградщині росіяни атакували дронами тваринницький комплекс і вбили понад 20 голів рогатої худоби
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уночі росіяни атакували дронами Кіровоградську область. В результаті в Олександрійському районі пошкоджено будівлю тваринницького комплексу.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Він розповів, що в результаті атаки росіян загинуло понад 20 голів великої рогатої худоби. 

"Під час нічної дронової атаки в Олександрійському районі пошкоджено будівлю тваринницького комплексу. Загинуло понад 20 голів великої рогатої худоби", – написав він у Telegram.

Інша інформація про наслідки удару наразі уточнюється.

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