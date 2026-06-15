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​Зеленський відвідав пошкоджену Києво-Печерську лавру і пообіцяв Росії відповідь

На запитання, що б він сказав Путіну після цієї атаки, Зеленський відповів: "А ми ще скажемо".

​Зеленський відвідав пошкоджену Києво-Печерську лавру і пообіцяв Росії відповідь
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський разом з урядовцями відвідав постраждалі через російський удар об’єкти Києво-Печерської лаври.

Про це він повідомив у Telegram і опублікував фото.

Під час спілкування з журналістами президент запевнив, що все буде відновлене, передає Укрінформ.

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"Все зробимо. Потім експертиза. Міністр культури тут знаходиться. Будуть здійснені відповідні кроки, експертизи, будемо все відновлювати", – сказав Зеленський.

На запитання журналіста, що б він сказав Владіміру Путіну після цієї атаки, Зеленський відповів: "А ми ще скажемо".

Києво-Печерська Лавра після удару РФ
Фото: Офіс президента
Києво-Печерська Лавра після удару РФ

Зеленський наголосив, що росіяни невипадково влаштували масований удар по Україні саме після того, як Путін привітав президента США Дональда Трампа із днем народження. 

"Він, як завжди, абсолютно цинічно привітав президента Сполучених Штатів і після цього завдав масованого удару по Україні. Я думаю, невипадково кілька днів вони не тільки збирали ракети - ми бачили, що вони мають відповідні сили, вони чекали, щоб не зробити це до привітання президента Трампа", - підкреслив Зеленський.

Фото: джерела LB.ua

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

  • Уночі 15 червня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники, якими російські загарбники атакували країну з вечора 14 червня. 
  • Основним напрямком удару став Київ. У місті пошкоджено Києво-Печерську лавру: російський дрон влучив у дах Успенського собору на її території. Також удару зазнали Кіностудія Довженка та "Мистецький арсенал". Знищено інноваційний термінал "Нової пошти", вибито вікна в будівлі Вищого антикорупційного суду. Пошкоджено інші будівлі, зокрема — житлові багатоповерхівки та приватні будинки. У місті загинули п’ятеро людей, ще 34, з яких двоє дітей віком 5 та 6 років, постраждали.
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