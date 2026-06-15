Посол України на Кіпрі Ніжинський подав у відставку

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський написав заяву про відставку на ім'я Президента України Володимира Зеленського.
Відповідний документ є у розпорядженні LB.ua.
Ніжинський просить прийняти відставку “у зв'язку з вимогою Міністра закордонних справ України Сибіги А. І. виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі”.
Він додав, що під час звільнення керується нормами закону України “Про дипломатичну службу”.
- Ніжинський вручив оригінал вірчої грамоти, підписаної Президентом України Володимиром Зеленським, Президенту Республіки Кіпр Нікосу Христодулідісу у вересні 2025 року.