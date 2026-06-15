Посол України на Кіпрі Ніжинський подав у відставку

Він просить прийняти відставку “у зв'язку з вимогою міністра закордонних справ Сибіги виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі”.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський написав заяву про відставку на ім'я Президента України Володимира Зеленського.

Відповідний документ є у розпорядженні LB.ua.

Ніжинський просить прийняти відставку “у зв'язку з вимогою Міністра закордонних справ України Сибіги А. І. виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі”.

Він додав, що під час звільнення керується нормами закону України “Про дипломатичну службу”.