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Посол України на Кіпрі Ніжинський подав у відставку

Він просить прийняти відставку “у зв'язку з вимогою міністра закордонних справ Сибіги виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі”.

Посол України на Кіпрі Ніжинський подав у відставку
Український посол у Кіпрі Сергій Ніжинський
Фото: Facebook/Sergiy Nizhynskyi

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський написав заяву про відставку на ім'я Президента України Володимира Зеленського. 

Відповідний документ є у розпорядженні LB.ua.

Ніжинський просить прийняти відставку “у зв'язку з вимогою Міністра закордонних справ України Сибіги А. І. виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі”.

Він додав, що під час звільнення керується нормами закону України “Про дипломатичну службу”.

  • Ніжинський вручив оригінал вірчої грамоти, підписаної Президентом України Володимиром Зеленським, Президенту Республіки Кіпр Нікосу Христодулідісу у вересні 2025 року.

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