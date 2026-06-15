ПриватБанк виділив 2 млн гривень на відновлення постраждалої від ворожого обстрілу Києво-Печерської лаври

ПриватБанк спрямував 2 млн грн власних коштів на відновлення пошкодженого ворожим ударом Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Також банк відкриває Конверт, аби всі охочі могли доєднатись до збору на відновлення Лаври.

Києво-Печерська лавра є партнером ПриватБанку у проєкті, спрямованому на розвиток цифрових платіжних технологій в історико-культурних об’єктах в Україні. Минулого тижня ми запровадили можливість безконтактної оплати входу та огляду виставок в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

"У час, коли ворог намагається знищити культурну спадщину українців, атакуючи один з наших головних символів — Києво-Печерську лавру, важливо об’єднувати зусилля заради їх збереження, - відзначив голова правління банку Мікаель Бьоркнерт. - ПриватБанк передає 2 млн гривень на відновлення святині".

Нагадаємо, у ніч на 15 червня внаслідок російського удару по столиці вперше суттєвих ушкоджень зазнала Києво-Печерська лавра та інші культурні об’єкти поряд із нею та в інших районах столиці.