Розвідка: корпоративний сектор РФ накопичив понад $117 млрд проблемних боргів

Корпоративний сектор Росії продовжує накопичувати фінансові проблеми. Обсяг простроченої дебіторської заборгованості російських компаній перевищив 9,2 трлн рублів.

Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.

"Корпоративний сектор рф накопичив понад $117,5 млрд простроченої дебіторської заборгованості. Частка проблемних платежів до кінця лютого 2026 року досягла 6,7% і становить близько 3,8% ВВП країни. Ці цифри наведені в "Огляді фінансової стабільності» центробанку рф за IV квартал 2025 року і I квартал 2026 року", – ідеться у повідомленні.

Реклама

Найскладніша ситуація спостерігається у видобувній промисловості, де частка прострочених платежів перевищує 8%. В обробній промисловості та сфері торгівлі цей показник наближається до 7%. Саме ці галузі російська влада традиційно називає фундаментом так званої "стійкої" воєнної економіки.

Попри погіршення фінансових показників корпоративного сектору, Центробанк Росії заявляє про відсутність системних ризиків для фінансової стабільності. Водночас регулятор визнає зростання проблемної заборгованості та погіршення стану підприємств.

Експерти звертають увагу на ще одну тривожну тенденцію: дедалі більше компаній використовують відстрочення платежів як альтернативу банківському кредитуванню.

Фактично звичайні комерційні операції перетворюються на міжкорпоративні кредити, що дозволяє підтримувати видимість ділової активності без залучення фінансування через банківську систему.

Однак така практика лише відкладає вирішення проблем. Підприємства стають дедалі залежнішими від дорогого короткострокового фінансування для підтримання ліквідності, скорочують інвестиційні програми та відкладають розвиток виробництва.

Особливо вразливими в цій ситуації залишаються малі та середні підприємства. Великі компанії, затримуючи розрахунки, фактично перекладають власні фінансові труднощі на постачальників і підрядників. Це підвищує ризики банкрутств, поглинань та подальшої концентрації бізнесу в руках найбільших гравців.

Для банківської системи зростання проблемних активів також означає додаткові ризики та потенційне погіршення якості кредитних портфелів.