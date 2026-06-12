Уряд запустив нову програму для відновлення постраждалих від обстрілів підприємств у межах «5-7-9»

Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, зможуть отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна.

Уряд ухвалив рішення про запуск нового напряму кредитування на основі програми «Доступні кредити 5-7-9%. Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, зможуть отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

«Ставка 0,1% у перші два роки допоможе підприємствам швидше відновлювати майно, повертатися до роботи та зберігати робочі місця. Для нас важливо, щоб українські виробники продовжували діяльність, інвестували в енергетичну стійкість і посилювали економіку країни», – розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

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Нова програма відновлення постраждалих від обстрілів підприємств в межах «5-7-9» дозволятиме бізнесу отримувати кредит на відбудову та/або відновлення майна підприємства, зруйнованого та/або пошкодженого внаслідок військової агресії.

Для підприємств, які беруть кредит на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна, компенсаційна ставка становитиме 0,1% річних у перші два роки кредитування. Надалі ставка становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць.

Якщо підприємство користується кількома напрямами програми «Доступні кредити 5-7-9%», загальна сума кредитів не може перевищувати найбільший ліміт, встановлений для одного з цих напрямів.

Водночас кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не враховуватимуть при визначенні максимальної суми кредиту, за яким надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно отримує підтримку за кількома цілями або пріоритетними напрямами. Для самого напряму відновлення діє максимальний розмір кредиту до 150 млн грн.

Також змінені інші умови програми «Доступні кредити 5-7-9%»:

Для підприємств, які провадять господарську діяльність та виробничі потужності яких розміщені в зоні високого воєнного ризику, компенсаційна ставка за кредитами на фінансування оборотного капіталу та рефінансування існуючої заборгованості за такими кредитами становитиме 7% річних.

Підприємства зможуть брати доступний кредит на сонячні генеруючі установки, якщо разом із ними встановлюватимуть установки зберігання електроенергії. Ємність таких установок має становити не менше 2,5 кВт·год на кожен 1 кВт встановленої потужності сонячної генеруючої установки.

Для бізнесу в Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях діятиме виняток: підприємці зможуть встановлювати сонячні генеруючі установки без обов’язкової вимоги щодо накопичувачів.

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Уточнено граничні суми кредитів за напрямами програми.

Оновлені умови програми визначають максимальні суми кредитів залежно від напряму фінансування:

до 3 млн грн — для фізичних осіб-підприємців;до 5 млн грн — на фінансування оборотного капіталу не за пріоритетними напрямами;

до 60 млн грн — на інвестиційні цілі не за пріоритетними напрямами;

до 90 млн грн — для виробників сільськогосподарської продукції;

до 150 млн грн — для окремих пріоритетних напрямів, зокрема фінансування переробної промисловості, відновлення майна та бізнесу в зоні високого воєнного ризику;

до 250 млн грн — на інвестиційні цілі за енергетичним напрямом;

до 3 млн грн — для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів;

до 10 млн грн — за окремим енергетичним напрямом.

Для кредитів на фінансування оборотного капіталу за пріоритетними напрямами встановлено обмеження

Для кредитів за пріоритетними напрямами уточнюється обмеження на фінансування оборотного капіталу: така сума не може перевищувати 20% суми відповідного кредиту.

Обмеження не застосовуватиметься до кредитів на відбудову та/або відновлення майна, зруйнованого або пошкодженого внаслідок військової агресії, а також до кредитів для бізнесу в зоні високого воєнного ризику.

Уряд зменшив маржу банків за окремими кредитами програми:

для мікробізнесу за інвестиційними кредитами — з 6 до 4 процентних пунктів;

для малого бізнесу — з 4 до 3 процентних пунктів;

для середнього бізнесу — з 3 до 2 процентних пунктів;

для стартапів — з 6 до 4 процентних пунктів;

для фізичних осіб-підприємців — з 12 до 5 процентних пунктів.

Для суб’єктів середнього підприємництва запроваджується додатковий критерій фінансової спроможності — модифікований коефіцієнт покриття процентів операційними доходами. Він застосовуватиметься до середніх підприємств, які отримають кредит з 1 вересня 2026 року.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» працює для мікро-, малого і середнього бізнесу по всій країні та є одним із ключових інструментів підтримки в межах політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки.