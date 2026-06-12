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Ілон Маск офіційно став першим доларовим трильйонером в історії людства

Первинне публічне розміщення акцій SpaceX дозволило бізнесмену пробити неймовірну позначку.

Ілон Маск офіційно став першим доларовим трильйонером в історії людства
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Американський бізнесмен Ілон Маск за підсумками первинного публічного розміщення акцій його компанії SpaceX офіційно став першим в історії людства власником статків, які перевищують 1 трильйон доларів.

Як пише Reuters, до перетворення SpaceX на публічну компанію Маску належали активи на суму близько 780 мільярдів доларів. Це вже було у понад два з половиною рази більше, ніж має друга найбагатша людина світу - співзасновник Google Ларрі Пейдж з його 300 мільярдами.

Проте розміщення акцій призвело до того, що одні тільки цінні папери SpaceX на руках у Маска тепер коштують 866 мільярдів. А додавши до цього усі інші дітища бізнесмена, скажімо, Tesla, Boring Company, соцмережу X та решту активів, можна отримати божевільне число у 1,1 трильйона доларів статків.

Критики Маска вказують на те, що SpaceX з його капіталізацією у 1,7 трильйона дуже сильно покладається на технології, прибутковість яких є перспективо не просто років, а десятиліть. 

 

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