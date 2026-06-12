Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
ГоловнаЕкономікаДержава

МВФ і Україна погодили перший перегляд програми фінансування на $8,1 млрд

Тепер це рішення має затвердити Виконавча рада МВФ.

МВФ і Україна погодили перший перегляд програми фінансування на $8,1 млрд
МВФ
Фото: publika.md

Міжнародний валютний фонд та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми Розширеного фінансування (EFF). 

Про це ідеться на сайті Фонду.

Тепер це рішення має затвердити Виконавча рада МВФ. Після цього Україна отримає доступ до близько 690 мільйонів доларів, що збільшить загальну суму виплат за програмою до 2,2 мільярда доларів.

Реклама

Україна виконала всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня. Проте два структурні маяки за перший квартал влада виконала із запізненням, а один — пропустила. Щоб зберегти програму, сторони погодили оновлений графік реформ, заходи для виправлення недоліків та додаткові зобов'язання.

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм проводила дискусії в межах перегляду програми та консультацій 2026 року. За оцінками фонду, через війну Росії в Україні та наслідки конфлікту на Близькому Сході зростання ВВП України у 2026 році сповільниться до 1,0–1,6%, а ризики залишаються винятково високими. Водночас завдяки політиці НБУ та масштабній підтримці партнерів Україна загалом зберегла макроекономічну стабільність.

Серед основних напрямків реформ та зобов'язання України:

  • податки та боротьба з тіньовою економікою: влада зобов’язалася скасувати звільнення від ПДВ для посилок із-за кордону, щоб закрити лазівку для ухилення від податків і зменшити некритичний імпорт. Також запланували заходи проти міжнародного трансфертного ціноутворення та зловживань спрощеною системою оподаткування (зокрема, проти дроблення бізнесу та прихованого працевлаштування). Крім того, передбачили реформу Бюро економічної безпеки та Державної митної служби;
  • бюджетна політика: влада має контролювати перевищення витрат, мобілізувати внутрішні доходи та нарощувати внутрішнє фінансування, оскільки видатки на оборону й відбудову залишатимуться високими;
  • енергетичний сектор: уряд готує дорожню карту для поступової лібералізації ринку енергії. Поточні тарифи для населення послабили фінансовий стан державних компаній. Після розробки механізмів соціального захисту бідних сімей тарифи на комунальні послуги для населення будуть поступово коригувати. Також влада має посилити незалежність НКРЕКП;
  • антикорупція та управління держпідприємствами: МВФ закликає активізувати реформи, покращити роботу наглядових рад державних підприємств і банків та прискорити призначення керівників на основі конкурсу;
  • банківський сектор: банки залишаються капіталізованими і ліквідними, а влада працюватиме над посиленням стійкості фінансового сектору та розвитком інфраструктури ринків капіталу.

27 травня місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд.

Нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies