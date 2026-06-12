Міжнародний валютний фонд та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми Розширеного фінансування (EFF).

Про це ідеться на сайті Фонду.

Тепер це рішення має затвердити Виконавча рада МВФ. Після цього Україна отримає доступ до близько 690 мільйонів доларів, що збільшить загальну суму виплат за програмою до 2,2 мільярда доларів.

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Україна виконала всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня. Проте два структурні маяки за перший квартал влада виконала із запізненням, а один — пропустила. Щоб зберегти програму, сторони погодили оновлений графік реформ, заходи для виправлення недоліків та додаткові зобов'язання.

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм проводила дискусії в межах перегляду програми та консультацій 2026 року. За оцінками фонду, через війну Росії в Україні та наслідки конфлікту на Близькому Сході зростання ВВП України у 2026 році сповільниться до 1,0–1,6%, а ризики залишаються винятково високими. Водночас завдяки політиці НБУ та масштабній підтримці партнерів Україна загалом зберегла макроекономічну стабільність.

Серед основних напрямків реформ та зобов'язання України:

податки та боротьба з тіньовою економікою : влада зобов’язалася скасувати звільнення від ПДВ для посилок із-за кордону, щоб закрити лазівку для ухилення від податків і зменшити некритичний імпорт. Також запланували заходи проти міжнародного трансфертного ціноутворення та зловживань спрощеною системою оподаткування (зокрема, проти дроблення бізнесу та прихованого працевлаштування). Крім того, передбачили реформу Бюро економічної безпеки та Державної митної служби;

: влада зобов’язалася скасувати звільнення від ПДВ для посилок із-за кордону, щоб закрити лазівку для ухилення від податків і зменшити некритичний імпорт. Також запланували заходи проти міжнародного трансфертного ціноутворення та зловживань спрощеною системою оподаткування (зокрема, проти дроблення бізнесу та прихованого працевлаштування). Крім того, передбачили реформу Бюро економічної безпеки та Державної митної служби; бюджетна політика : влада має контролювати перевищення витрат, мобілізувати внутрішні доходи та нарощувати внутрішнє фінансування, оскільки видатки на оборону й відбудову залишатимуться високими;

: влада має контролювати перевищення витрат, мобілізувати внутрішні доходи та нарощувати внутрішнє фінансування, оскільки видатки на оборону й відбудову залишатимуться високими; енергетичний сектор : уряд готує дорожню карту для поступової лібералізації ринку енергії. Поточні тарифи для населення послабили фінансовий стан державних компаній. Після розробки механізмів соціального захисту бідних сімей тарифи на комунальні послуги для населення будуть поступово коригувати. Також влада має посилити незалежність НКРЕКП;

: уряд готує дорожню карту для поступової лібералізації ринку енергії. Поточні тарифи для населення послабили фінансовий стан державних компаній. Після розробки механізмів соціального захисту бідних сімей тарифи на комунальні послуги для населення будуть поступово коригувати. Також влада має посилити незалежність НКРЕКП; антикорупція та управління держпідприємствами: МВФ закликає активізувати реформи, покращити роботу наглядових рад державних підприємств і банків та прискорити призначення керівників на основі конкурсу;

банківський сектор: банки залишаються капіталізованими і ліквідними, а влада працюватиме над посиленням стійкості фінансового сектору та розвитком інфраструктури ринків капіталу.

27 травня місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд.

Нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд.