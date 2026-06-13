За пів року відкрито 23 нових ринки для українського експорту

Це більше, ніж за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нових ринки.

Лише за перші шість місяців 2026 року Україна погодила 23 нових напрями та торговельні умови для експорту вітчизняної продукції, повідомляє Держпродспоживслужба.

Куди та що експортуватиме Україна:

Албанія — перероблені корми для домашніх тварин.

Алжир — м'ясна велика рогата худоба, велика рогата худоба для відгодівлі та племінна велика рогата худоба.

В'єтнам — яєчні продукти.

Грузія — яловичина та субпродукти, корми рослинного походження, топлені жири нехарчового призначення, побічні продукти тваринного походження.

Данія — живі гризуни.

Єгипет — вівці для негайного забою, яєчні продукти, рибна продукція, корми для домашніх тварин.

Республіка Корея — корми для домашніх тварин.

Кот-д’Івуар — яловичина, баранина, м'ясо птиці та продукти з них.

Кувейт — м'ясо та м'ясні продукти.

Молдова — живі равлики та ікра равликів, м'ясні продукти.

Чилі — молоко та молочні продукти.

Європейський Союз — рослини для посадки вишні звичайної та вишні сизої, а також їх гібриди.

Китай — українське борошно.

Як зазначає відомство, особливо важливо, що дедалі більше нових ринків відкривається саме для готової продукції та продукції з доданою вартістю — кормів для домашніх тварин, молочної продукції, яєчних продуктів, м'ясних виробів та іншої продукції переробки.

Це відповідає Експортній стратегії України до 2030 року, затвердженій Кабінетом Міністрів України, яка передбачає перехід від експорту переважно сировини до збільшення частки конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю.