ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу на фронті відбулося 228 боєзіткнень, - Генштаб

Ворог найбільш активний на Покровському, Гуляйпільському і Лиманському напрямках. 

За добу на фронті відбулося 228 боєзіткнень, - Генштаб
Українська зброя, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1574 доба широкомасштабної збройної агресії Росі проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети, та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню.

Реклама

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував в бік Куп’янська, Кіндрашівки, Курилівки та Подолів.

На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Новомихайлівка, Новоєгорівка, Озерне та Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 12 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районах Різниківки, Кривої Луки, Закітного, Калеників.

На Краматорському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак, в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Степанівка, Вільне та в бік Білицького, Новоселівки та Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Затишок, Шевченко, Мирне, Гришине, Сергіївка, Муравка та Новопавлівка.

Реклама

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, в бік Новоселівки, Калинівського, Вишневого та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки, у бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Верхньої Терси, Тернуватого, Широкого та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Павлівки, Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку противник атакував в бік Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також знешкоджено один танк, п’ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, сім засобів ППО, три наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies