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Британія на саміті G7 оголосить про нові санкції проти Росії

Кількість підсанкційних суден країни-агресора сягне 600.

Британія на саміті G7 оголосить про нові санкції проти Росії
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Під час саміту "Великої сімки" у французькому Евіані прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про нові санкції проти російського "тіньового флоту".

Як пише Politico, британський уряд застосує ембарго до низки суден, які перевозять російський скраплений газ. Загальна кількість кораблів, які перебуватимуть під санкціями з боку Лондона, таким чином сягне понад 600.

Сполучене Королівство також перешкоджатиме діяльності пов'язаної з Росією мережі, яка допомагає Кремлю отримувати західні військові технології. Також санкції стосуватимуться деяких фінансових установ, які продовжують сприяти руху російських коштів.

Стармер також реалізує домовленість з Президентом України Володимиром Зеленським про постачання збагаченого урану для "Енергоатома". Це має допомогти нашій державі із енергозабезпеченням на майбутні зими. 

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