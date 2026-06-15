В Міноборони запрацювала гаряча лінія з питань нової моделі військової служби за контрактом

За безкоштовним номером 1519 надають фахові та конфіденційні відповіді щодо питань контрактів.

Розпочала роботу гаряча лінія з питань щодо нової моделі військових контрактів. Вона працює за безкоштовним номером 1519.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Оператори гарячої лінії надають фахові відповіді на такі питання:

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- види контрактів з чіткими термінами служби;

- умови для цивільних кандидатів та діючих військовослужбовців;

- базове грошове забезпечення і додаткові виплати;

- тривалість відстрочки після завершення строку контракту,

- інші теми, пов’язані з військовою службою за контрактом.

В Міноборони наголосили, що всі дзвінки є конфіденційними.