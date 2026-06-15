В Міноборони запрацювала гаряча лінія з питань нової моделі військової служби за контрактом

Розпочала роботу гаряча лінія з питань щодо нової моделі військових контрактів. Вона працює за безкоштовним номером 1519.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Оператори гарячої лінії надають фахові відповіді на такі питання:
- види контрактів з чіткими термінами служби;
- умови для цивільних кандидатів та діючих військовослужбовців;
- базове грошове забезпечення і додаткові виплати;
- тривалість відстрочки після завершення строку контракту,
- інші теми, пов’язані з військовою службою за контрактом.
В Міноборони наголосили, що всі дзвінки є конфіденційними.
- Кабінет Міністрів України опублікував постанову, яка запроваджує нову модель проходження військової служби за контрактом із чітко визначеними термінами. Відповідний експериментальний проєкт стартував 15 червня та діятиме протягом двох років, пише Міноборони України.
- Українські військовослужбовці, які не захочуть укладати нові контракти, запроваджені Міністерством оборони, продовжуватимуть службу до оголошення загальної демобілізації.