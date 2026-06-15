На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ГоловнаСуспільствоВійна

В Міноборони запрацювала гаряча лінія з питань нової моделі військової служби за контрактом

За безкоштовним номером 1519 надають фахові та конфіденційні відповіді щодо питань контрактів.

В Міноборони запрацювала гаряча лінія з питань нової моделі військової служби за контрактом
Фото: Міноборони

Розпочала роботу гаряча лінія з питань щодо нової моделі військових контрактів. Вона працює за безкоштовним номером 1519.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Оператори гарячої лінії надають фахові відповіді на такі питання:

Реклама

- види контрактів з чіткими термінами служби;

- умови для цивільних кандидатів та діючих військовослужбовців;

- базове грошове забезпечення і додаткові виплати;

- тривалість відстрочки після завершення строку контракту,

- інші теми, пов’язані з військовою службою за контрактом.

В Міноборони наголосили, що всі дзвінки є конфіденційними.

  • Кабінет Міністрів України опублікував постанову, яка запроваджує нову модель проходження військової служби за контрактом із чітко визначеними термінами. Відповідний експериментальний проєкт стартував 15 червня та діятиме протягом двох років, пише Міноборони України.
  • Українські військовослужбовці, які не захочуть укладати нові контракти, запроваджені Міністерством оборони, продовжуватимуть службу до оголошення загальної демобілізації.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies