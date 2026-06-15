Кабмін опублікував постанову про нові контракти у Силах оборони

На сайті Кабінету Міністрів опубліковано Постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби.

Кабінет Міністрів України опублікував постанову №768, яка запроваджує нову модель проходження військової служби за контрактом із чітко визначеними термінами.

Відповідний експериментальний проєкт стартував 15 червня та діятиме протягом двох років, пише Міноборони України.

Згідно з документом, громадяни можуть укладати нові піхотно-штурмові, бойові та базові контракти для служби у Збройних Силах України та інших складових Сил оборони.

Які терміни контрактів передбачені

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Для всіх військовослужбовців передбачена можливість укладення контрактів на строк від 6 до 24 місяців.

На бойових посадах встановлено такі терміни:

10 місяців — для діючих військовослужбовців;

14 місяців — для громадян із запасу;

від 6 місяців — для громадян із запасу, які мають бойовий досвід.

Для інших посад передбачено контракт терміном на 24 місяці.

Гарантоване звільнення та відстрочка

Після завершення контракту військовослужбовцям гарантується звільнення зі служби. Також усі контрактники отримають право на відстрочку від мобілізації щонайменше на шість місяців.

Крім базової відстрочки, передбачені додаткові терміни:

три місяці за кожні 30 днів участі в бойових діях — для контрактів на 6, 10 та 14 місяців;

один місяць за кожні 30 днів бойових дій — для контрактів на 24 місяці;

шість місяців за кожен рік служби під час воєнного стану — для контрактів на 10 місяців;

один місяць за кожен рік служби до початку воєнного стану — для всіх категорій військовослужбовців.

У Міноборони наголошують, що чим довше військовий проходив службу, тим тривалішою буде гарантована відстрочка після звільнення.

Нові виплати для військових

Постанова також передбачає додаткові винагороди за виконання бойових завдань.

Зокрема, встановлено:

20 тисяч гривень за добу ведення штурмових дій у глибині оборони українських військ;

40 тисяч гривень за добу штурмових дій у глибині оборони противника.

Крім того, передбачені виплати:

до 100 тисяч гривень — базова бойова винагорода для військових першого ешелону оборони або наступу;

170 тисяч гривень — за виконання завдань до взводного опорного пункту;

70 тисяч гривень — за виконання завдань до ротного опорного пункту;

50 тисяч гривень — для військових, які виконують завдання на пунктах управління.

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Окремо встановлено винагороду у розмірі 100 тисяч гривень за взяття в полон військовослужбовця противника та 15 тисяч гривень за знищення живої сили ворога.

Загальний розмір виплат одному військовослужбовцю не може перевищувати 460 тисяч гривень на місяць.

Водночас усі військові, які забезпечують життєдіяльність військових частин, але не отримують інших додаткових виплат, матимуть грошове забезпечення не менше 30 тисяч гривень на місяць.

Для інструкторів у військових частинах встановлено додаткову винагороду від 15 до 30 тисяч гривень залежно від обсягу виконуваних завдань.

Для консультацій щодо нової моделі контрактної служби Міністерство оборони запустило гарячу лінію за номером 1519.

Міноборони запускає три типи контрактів: піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Найкоротший — піхотно-штурмовий: 10 місяців для чинних військовослужбовців, 14 місяців для цивільних.

Базова відстрочка — 6 місяців за будь-яким контрактом. Для піхотно-штурмового діє формула: кожен місяць на бойових множиться на три.

Паралельно запущено програму добровільного повернення із самовільного залишення частини. Без ВСП, чи батальйону резерву.

Базова зарплата залишається 20 тисяч гривень на місяць для всіх. Гроші не диференціюються залежно від наявності контракту — мобілізований і контрактник на одній позиції отримують однакові виплати.